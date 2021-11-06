 

Глава МИД Украины обвинил Россию в газовом кризисе в Европе

06.11.2021, 1:33, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ «ограничивает» экспорт газа в ЕС, чтобы еще больше поднять его стоимость и создать энергетический кризис.

«Давайте называть вещи своими именами. РФ ограничивает экспорт (голубого топлива), чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока – 2», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития».

По его словам, дефицит газа, который сложился на рынке ЕС, свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок газа в Евросоюз.

Ранее Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к повышению цен на газ в Европе.

Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.



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