 

Украина заключила контракты на поставки угля из трех стран

06.11.2021, 1:30, Новости дня
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Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на заседании в Раде.

«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», – отметил Галущенко, передает РИА «Новости».

По его словам, стоимость импортного угля достигает 300 долларов за 1 тонну. Кроме того, Галущенко добавил, что в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн тонн угля.

В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября РФ останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».

В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.

В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.

Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.



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