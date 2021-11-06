 

France 2 – обеды, деньги и собаки — британские фирмы готовы на всё ради возвращения сотрудников в офисы

06.11.2021, 1:24, Новости дня
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В Великобритании некоторые компании пытаются любыми способами вернуть сотрудников в офисы, рассказывает France 2: им предлагают премии, корпоративы, вкусные обеды, актёрские курсы и даже не возражают против собак на рабочих местах. Однако, несмотря на все эти подарки и привилегии, больше половины британцев готовы скорее уволиться, чем полностью отказаться от дистанционной работы.

Подарки для возвращения в офис — в Лондоне некоторые работодатели пускают в ход все средства, чтобы заставить своих сотрудников вернуться. В офис по-прежнему приходит лишь 50 процентов штата по сравнению с допандемийным временем.

Инвестиционный фонд предлагает своим сотрудникам уроки актёрского мастерства, другие компании организуют корпоративы с бесплатным пивом и едой. Однако самая щедрая — эта консалтинговая фирма: она предлагает каждому из 22 тысяч сотрудников в Великобритании по 1200 евро за обязательное присутствие в офисе два или три раза в неделю.

Эта пара провела полтора года на удалённой работе.

СОТРУДНИК: Руководство выплатило нам эту премию, чтобы вернуть в офис, и позволяет потратить её как пожелаем.

СОТРУДНИЦА: Благодаря такой инициативе мы можем, например, купить велосипеды, чтобы ездить на работу. Так что мы её более чем приветствуем!

Крупные компании, особенно в финансовом районе Лондонского Сити, чаще предлагают подобные выплаты: у них на это есть деньги, а сама инициатива идёт им на пользу. Например, разрешая приводить в офис собак, они не теряют сотрудников, которые переходят к более гибким конкурентам.

ГАБРИЭЛЛА СТЕЙСИ, административный руководитель Trust in SODA: Это Честер. Это лучшая в мире собака! Для меня было огромным облечением, что я могу присматривать за ним весь день и что он окружён другими собаками. К тому же таким образом я экономлю: не нужно нанимать кого-то, чтобы за ним присматривали.

Другие, как это рекламное агентство, сосредоточились на благополучии сотрудников и, следовательно, их продуктивности. Уже неделю они бесплатно получают советы нутрициолога. К тому же столовую переоборудовали в современный ресторан — по мнению руководства, это выгодное вложение.

АНДРЕА ДЮДЭ, руководитель сервиса и мероприятий компании HAVAS: Теперь у нас есть стойка, за которой бариста готовит ароматный кофе. А здесь, на нашей обновлённой кухне, наш шеф готовит сытные блюда. Для компании намного лучше, когда все снова вместе — нам не подходит работа на расстоянии, по видеосвязи.

Таким образом, все сотрудники возвращаются в офис по крайней мере один раз в неделю, а иногда чаще по желанию. При этом деловые связи между коллегами остаются главной причиной возвращения.

ЭЛИФ БРЕДБЕРИ, сотрудница компании HAVAS: У меня дома два маленьких ребёнка, так что нужно есть быстро. В офисе я могу обедать в более спокойном темпе.

СОФИ КОПАЧИНСКАЯ, председатель The Copyrights Group: Нас не заставляют приходить на работу, однако нам приятно на работе получать такое поощрение.

МАТЬЁ БУАССО, корреспондент France Télévisions в Лондоне: Даже несмотря на то, что компании изо всех сил стараются показать преимущества работы в офисе, о всеобщем возвращении пока речь не идёт. Согласно опросу, 52 процента британцев заявили, что готовы скорее уволиться, чем полностью отказаться от дистанционной работы.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.



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