Состояние Саакашвили с каждым днем ухудшается, у него проблемы с глазом и ухом – врач

“Я 10 минут назад был в тюрьме, виделся с ним. Большой привет вам и всем присутствующим. С каждым днем состояние его ухудшается и ухудшается. Болячки там, здесь. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу. Потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог. Потому что у него проблемы с глазом, с ухом. Нужен отоларинголог. Получается, что у нас сегодня 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного. Это не очень подходит к тому, что мы находимся в ХХІ веке. Не только с президентом, а с любым больным так обращаться просто нельзя”, – рассказал врач.

Кипшидзе добавил, что Саакавшили “ни в какую” не хочет, чтобы его переводили в тюремную больницу, так как там не будет обеспечена его безопасность.

Кроме того, говорит медик, врачи посещали эту больницу и пришли к выводу, что она “не готова для таких больных, каким является Михаил”.

По словам Кипшидзе, Саакашвили готов на перевод в любую гражданскую клинику на территории Грузии.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

По состоянию на 5 ноября Саакашвили голодает в тюрьме уже 36-й день.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—