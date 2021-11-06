 

Состояние Саакашвили с каждым днем ухудшается, у него проблемы с глазом и ухом – врач

06.11.2021, 1:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я 10 минут назад был в тюрьме, виделся с ним. Большой привет вам и всем присутствующим. С каждым днем состояние его ухудшается и ухудшается. Болячки там, здесь. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу. Потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог. Потому что у него проблемы с глазом, с ухом. Нужен отоларинголог. Получается, что у нас сегодня 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного. Это не очень подходит к тому, что мы находимся в ХХІ веке. Не только с президентом, а с любым больным так обращаться просто нельзя”, – рассказал врач.

Кипшидзе добавил, что Саакавшили “ни в какую” не хочет, чтобы его переводили в тюремную больницу, так как там не будет обеспечена его безопасность. 

Кроме того, говорит медик, врачи посещали эту больницу и пришли к выводу, что она “не готова для таких больных, каким является Михаил”. 

По словам Кипшидзе, Саакашвили готов на перевод в любую гражданскую клинику на территории Грузии.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

По состоянию на 5 ноября Саакашвили голодает в тюрьме уже 36-й день.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / “Юбилейный полосатый рейс”. Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

07.07 / В России журналистку признали виновной в пропаганде терроризма

01.06 / В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми

22.02 / Киев прокомментировал расследование крушения Boeing под Тегераном

03.01 / В храме ответили на обвинения в продаже пенсионерке макарон вместо свечей

17.08 / Правительство Беларуси сложило полномочия

03.09 / Компания Infiniti привезла в Россию купе Q60 с новым мотором

17.08 / Толстой заявил об оставленной США «мине» для РФ в Афганистане

24.12 / Собаки Байдена пожелали американцам счастливого Рождества. Видео

09.05 / На парад в честь Дня Победы к Путину прибыл только президент Таджикистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика