 

Зеленский внес изменения в состав СНБО

06.11.2021, 1:18, Новости дня
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В персональном составе совета также переутвержден Алексей Резников, который стал министром обороны Украины.

Из состава СНБО Зеленский вывел предшественников Свириденко и Резникова на их нынешних должностях – Алексея Любченко и Андрея Тарана, – а также Олега Уруского, который уже покинул пост вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Контекст:

Уруского, Любченко и Тарана Верховная Рада уволила 3 ноября.

Резников, Свириденко и Рябикин были назначены 4 ноября.

Зеленский является председателем СНБО. В состав совета входят 23 высших должностных лица Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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