 

“Это россиянам запрещено”. Резников рассказал, разрешают ли Минские соглашения Украине использовать Bayraktar на Донбассе

06.11.2021, 1:18, Новости дня
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“Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: “Запрет, ограничение беспилотных аппаратов”, – но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: “иностранных”. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле и это украинский беспилотный аппарат”, – сказал Резников.  

Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные впервые применили Bayraktar, когда боевики убили военнослужащего из состава Объединенных сил.  

“СЦКК сообщил ОБСЕ, что происходит нарушение Минских соглашений со стороны противника и обстреливают наши земли. Мало того, погиб наш боец. Они запросили режим тишины. Не сработал этот механизм. И поэтому, пользуясь ст. 51-й Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту”, – добавил Резников. 

Пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко тоже сказал, что Минские соглашения не запрещают Украине использовать беспилотники. 

“Я абсолютно согласен с Алексеем, что применение [Украиной] Bayraktar не является нарушением Минских соглашений”, – подчеркнул он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что Bayraktar Вооруженные силы Украины на Донбассе применяют точечно и в случае, если есть угрозы для украинских военных. 

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить. 

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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