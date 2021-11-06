Порошенко ответил, санкционировал ли он спецоперацию по задержанию вагнеровцев

“С самого начала высшие должностные лица, начиная с президента [Владимира Зеленского], главы адмнистрации утверждали, что такой операции не было вообще. Я вынужден был заявить, что в конце 2018-го – в начале 2019 года я санкционировал директивы министру и начальнику Главного управления рвзведки [Минобороны] Василию Бурбе, в том числе и по сотрудничеству с нашими партнерами в реализации информации, которую мне представили в разведдокладе”, – сказал он.

По словам Порошенко, он был удивлен, поскольку его еще не допрашивали в Госбюро расследований по делу вагнеровцев, “хотя уголовное дело якобы должно было быть”.

“Но это имело очень убедительные последствия, потому что после моего заявления руководство государства признало, что эта операци была, и что они лгали до этого. Начальник Главного управления разведки подтвердил это, в том числе и на заседании временной следственной комиссии [Верховной Рады], хотя она нелегитимна, так как не имела в предмете своего ведания “вагнеровского” дела, потому что очень боялись “Слуги” этого предмета. Но на заседании комиссии начальник Главного управления разведки подтвердил, что именно в конце в конце 2018-го – в 2019 году я эту операцию санкционировал”, – заявил экс-президент.

Он сказал, что не может рассказать детали из-за государственной тайны.

“Сейчас могу подчеркнуть: первое – операция была. Второе – были блистящими действиями наших военных разведчиков сконцентрированы преступники, которые имеют непосредственное отношение к страшным преступлениям, от террористической атаки на рейс MH17 до атаки ПТРК на наш ИЛ, который был сбит над Луганским аэропортом, от атаки на Ан-26… Там есть их свидетельства. бери их… На сегодняшний день есть две цели: первое – это неопровержимое доказательство на суде против [президента РФ Владимира] Путина в Гааге. И не надо приуменьшать его значение. И вторая позиция – уже если не хотите это использовать – это обменный фонд, с помощью которого мы можем вытащить наших заложников с российских тюрем”, – сказал он

30 декабря 2020 года Порошенко заявлял, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании “Вагнер” в 2018 году.

10 сентября 2021 года глава парламентской ВСК по делу вагнеровцев, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая заявляла, что Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по задержанию вагнеровцев.

“К сожалению, можно сделать вывод, что Петр Алексеевич не мог санкционировать такое специальное мероприятие, так как в соответствии с заявлениями пятого президента он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году, но мы видим, что в 2018-м и в 2014-м – это рутинная работа, а планирование специального мероприятия – июль 2020 года”, –сказала нардеп.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Журналист Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато “специальное мероприятие”. Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК “Вагнер”, а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

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