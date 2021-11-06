 

Украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных от COVID-19 – Минздрав

06.11.2021, 1:18, Новости дня
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“Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас, когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать, чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в гостинице только вакцинированных”, – сказал он.

Министр отметил, что COVID-сертификат понадобиться и на канатных дорогах курортной зоны.

“Как это будет работать дальше? Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат – если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано, в какой гостинице вы проживаете, и дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию”, – объяснил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, умерли почти 71 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам министра, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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