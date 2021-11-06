Верховный суд Нидерландов отменил решение о взыскании с России более $50 млрд

…в пользу ЮКОСа.

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о взыскании с РФ более $50 млрд акционерам ЮКОСа. Как сообщается на сайте суда, инстанция возвращает дело в апелляционный суд Амстердама.

«По процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе», — говорится в сообщении. Остальные жалобы РФ Верховный суд отклонил.

Спор вокруг правомерности решения Гаагского арбитража — в июле 2014 года он обязал Россию выплатить акционерам нефтяной компании $50 млрд за незаконную экспроприацию активов — растянулся на 7 лет, обсуждался в нескольких нидерландских юрисдикциях.

Верховный суд Нидерландов в Гааге. Фото: Wikimedia Commons

В международные суды акционеры ЮКОСа пошли в 2004-2005 годах. К тому моменту сама нефтяная компания в РФ уже уничтожалась, а сотрудники, включая руководство, подвергались арестам. Российские власти предъявили компании большие налоговые претензии, но начисленные суммы ЮКОС выплатить не смог, был обанкрочен и в 2007 году ликвидирован. Активы некогда крупнейшей нефтяной компании страны почти сразу через компанию «Юганскнефтегаз» по цене ниже рыночной достались государственной «Роснефти». Успевшие уехать из страны от уголовных преследований акционеры ЮКОСа объединились в холдинговую компанию Group Menatep Limited (GML) и инициировали международные разбирательства.

Спустя почти 10 лет, в июле 2014 года, Гаагский третейский суд обязал Россию выплатить бывшим акционерам компании рекордные $50 млрд. Суд установил, что налоговые претензии к ЮКОСу со стороны российских властей были безосновательны и использовались как инструмент для того, чтобы признать компанию банкротом и завладеть ее активами. Кроме того, суд в Гааге исходил из того, что РФ нарушила 45-ю статью договора к Энергетической хартии, фактически экспроприировав ЮКОС.

Москва обжаловала решение о выплате ЮКОСу $50 млрд. Арбитраж в Гааге, утверждала Россия, якобы не имел юрисдикции на рассмотрение тяжбы акционеров нефтяной компании. Также российское правительство отмечало, что факта нарушения Энергетической хартии, о котором утверждали истцы, не было, поскольку РФ подписывала этот документ в 1990-х лишь для временного применения, но не ратифицировала его.

Окружной суд Гааги по жалобе РФ в 2016 году отменил решение арбитража, но в феврале 2020 года уже по жалобе ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги отменил решение об отмене и подтвердил вердикт 2014 года о выплате ЮКОСу компенсации — и уже не $50 млрд, а $57 млрд долларов.

Чтобы приостановить процессы по аресту российского госимущества за рубежом в счет выплаты компенсаций, российское правительство в 2020 году обратилось в Верховный суд Нидерландов и потребовало отменить решение апелляционной инстанции, но суд ходатайство РФ отклонил.

После этого Конституционный суд РФ экстренно и в закрытом режиме, без публичных слушаний 24 декабря 2020 года принял разъяснение закона «О международных договорах РФ», которое гласило, что РФ разрешено не платить ЮКОСу. Весной 2021 года генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов рекомендовал Верховному суду королевства отклонить поданную Россией очередную жалобу.

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