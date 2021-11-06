 

Саакашвили пообещал не умереть «назло врагам»

06.11.2021, 0:35, Новости дня
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».

«Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом… Сегодня общество больше готово к коренным изменениям, чем это было перед революцией роз. Народ более продвинут, информирован и что самое главное, един, чем тогда», – передает РИА «Новости» текст послания Саакашвили.

Политик поприветствовал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.

«Я поддерживаю план лидеров оппозиции собраться и не расходится, кроме того, в процессе будут происходить импровизации. Сейчас главное – многочисленность народа… Субботняя акция должна быть многочисленной. Не имеет значения политическая принадлежность. Требование акций – это назначение внеочередных выборов и мое освобождение. Но ничто из этого не является самоцелью, это возможность для того, чтобы приостановить невиданный рост цен, массовые эмиграции, коррупцию, нищету и раз и навсегда вывести страну из болота», – сообщил экс-президент.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили. Сторонники осужденного экс-главы Грузии назвали отказ преступным.

Напомним, задержали политика 1 октября, на родине он является обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по уголовным делам за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По первому делу Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы, а по второму делу – к шести.

Сейчас суды продолжают рассматривать дела о погроме в телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Саакашвили имеет гражданство Украины.

Напомним, в четверг корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что Саакашвили, отбывающий с 1 октября шестилетнее заключение в Руставской тюрьме, призвал готовится к «генеральной атаке».



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