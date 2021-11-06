 

Moody’s улучшило прогноз ВВП РФ в 2021 году до 4,8%

06.11.2021, 0:35, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

«Рост ВВП РФ во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП РФ в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году», – передает ТАСС сообщение экспертов агентства. В 2023 году Moody’s прогнозируют рост ВВП России на уровне 1,5%.

Эти прогнозы включают ожидания по восстановлению мировых цен на сырьевые товары и восстановление внутреннего рынка после карантина COVID-19. «Рост реального ВВП на 10,5% в годовом исчислении во втором квартале вернул объемы производства в России до уровня, предшествующего пандемии», – добавили там.

По мнению агентства, до конца текущего года поддержку экономике России будет оказывать наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. В то же время ограничения предложения и дефицит рабочей силы сдерживают потенциал роста в промышленном секторе. Риски для экономического роста, по мнению агентства, несет и низкий уровень вакцинации в России.

«Поскольку только около 33% населения полностью вакцинировано, медленный прогресс в вакцинации снижает способности страны противостоять риску обострения пандемии и его влиянию на здоровье населения и экономику», – сообщили в агентстве.

По оценкам Moody’s, годовая инфляция к концу 2021 года достигнет 6,0%, хотя к концу 2022 года она постепенно снизится до 4,3%. Уровень безработицы в 2021 году достигнет 3,6%, снизившись к 2022–2023 году до 3,5%.

Напомним, в октябре 2020 года в Moody’s оценили действия РФ на фоне спада экономических показателей.



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