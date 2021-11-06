 

«Бессмертный полк» объявил об открытии проекта памяти Василия Ланового

06.11.2021, 0:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сайте движения «Бессмертный полк» откроется проект, посвященный памяти Василия Ланового. Об этом было объявлено в Белграде, где завершился международный форум «Память победителей». Лановой занимал пост сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» России.

Руководитель Исполкома Бессмертного полка РФ Наталья Шадрина рассказала о проектах, посвященных памяти Василия Ланового. Так, на сайте Движения будет создана специальная страница, где будет размещена необычная фотография – портрет, собранный из тысяч фото и историй. Нажимая на небольшой фрагмент картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст. Организаторы уже получили сотни фото, но прием фотографий и воспоминаний о великом артисте продолжается до конца ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в международном форуме «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и иностранных граждан, приняли участие более 150 человек из 42 стран. В течение двух дней они обменивались опытом реализации проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории.

В последний фень форума состоялся концерт в честь Дня народного единства – там прозвучали любимые песни военных лет в исполнении «голоса Бессмертного пока России», солиста крупнейших отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаила Гаврилова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / В НАТО отреагировали на решение РФ приостановить работу представительства при Альянсе – журналист

27.11 / В Германии число случаев COVID-19 превысило миллион

23.08 / Премьер Словении заявил о разногласиях в ЕС из-за афганских беженцев

26.07 / На Венецианском кинофестивале покажут фильм «Капитан Волконогов бежал»

08.09 / Рубль снизился к доллару

24.10 / Студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, отчислили из университета

14.09 / Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко «один на один»

10.01 / Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

31.08 / France 24 – во Франции санитарные пропуска стали обязательными для сотрудников, работающих с людьми

09.08 / И.о. мэра Луцка заболел COVID-19, но все еще против ужесточения карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика