«Бессмертный полк» объявил об открытии проекта памяти Василия Ланового

На сайте движения «Бессмертный полк» откроется проект, посвященный памяти Василия Ланового. Об этом было объявлено в Белграде, где завершился международный форум «Память победителей». Лановой занимал пост сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» России.

Руководитель Исполкома Бессмертного полка РФ Наталья Шадрина рассказала о проектах, посвященных памяти Василия Ланового. Так, на сайте Движения будет создана специальная страница, где будет размещена необычная фотография – портрет, собранный из тысяч фото и историй. Нажимая на небольшой фрагмент картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст. Организаторы уже получили сотни фото, но прием фотографий и воспоминаний о великом артисте продолжается до конца ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в международном форуме «Память победителей» для организаторов шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья, представителей организаций соотечественников и иностранных граждан, приняли участие более 150 человек из 42 стран. В течение двух дней они обменивались опытом реализации проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории.

В последний фень форума состоялся концерт в честь Дня народного единства – там прозвучали любимые песни военных лет в исполнении «голоса Бессмертного пока России», солиста крупнейших отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаила Гаврилова.