 

Подвергшийся нападению житель Ватутинок рассказал, что нападавшие ударили его ребенка

06.11.2021, 0:34, Новости дня
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Один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, со слов отца, ударил мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.

Напомним, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.



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