 

Жители Ватутинок рассказали в соцсетях о задержаниях на стройке после нападения на мужчину

06.11.2021, 0:34, Новости дня
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В соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках, где ранее несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком.

На видео, опубликованном во «ВКонтакте» в группе «Мой район Новые Ватутинки», сотрудники полиции проходят на стройку.

«Давно надо порядок навести, не дожидаясь насилия, драк», – написала в комментариях к видео пользователь Оксана Маркарьянц.

Под видео, на котором виден момент нападения на мужчину с ребенком,  пользлователь Света Иванова рассказала, что была свидетем инцидента и указала, что мужчина с ребенком был нетрезв: «Тот, кто с ребенком, и другой были выпившие возможно он что-то ему сказал обидное. Просто так они не вряд ли могли напасть. Я просто прохожая была и стояла успокаивала ребенка. Это мое предположение, но что они выпившие были – это точно».

Другие жители отмечают, что в микрорайоне не хватает сил правопорялдка. «Надо всего лишь открыть ОВД по району Новые Ватутинки. А там сейчас никого не дозовешься, Новую Москву расширили, а как было отделение в Комунарке, так и есть. И никому дела до людей нет», – возмутилась Елена Ломанова.

Александр Старцев в комментариях к видео написал, что нападение на местного жителя произошло после того, как он попросил нападавших не мусорить во дворе.

«Очередное избиение до полусмерти в Подмосковье группой выходцев с Кавказа местного жителя, который попросил их не мусорить во дворе (пьянка у них там была – не самое редкое в наших широтах явление), заставляет задать профильному начальству, местным властям и в целом руководству страны вопрос: можно ли как-то навести порядок с этим контингентом наших сограждан, который, вырвавшись за пределы их малой родины, как с цепи срывается и непременно должен доказывать аборигенам, что теперь они здесь хозяева», – написал Старцев.

«Во что район превращается! Твари беспринципные, недомужики! Надеюсь, что их найдут и привлекут по статье. Хорошо, что без поножовщины обошлось», – пишет пользователь Татьяна Жидченко.

«Ужасно конечно. Жалко ребенка. В центральных Ватутинках мы вообще уже как в гостях в Средней Азии. Действительно будут убивать – никто не поможет. Будут проезжать мимо, снимать на телефон и все. Куда катится наша страна», – написала Ольга Коляда.

«А полицию вызвать никак? Люди кто рядом был, проезжал, совсем очерствел наш народ, по середине улицы убивать будут, и никто не поможет. Как же это страшно», – отреагировала на видео, которое было снято очевидцем, Наталья Одержеховская.

Также в группе было опубликовано видео, как рабочие после приезда полиции убегают со стройки в сторону поля и речки.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.



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