 

Зеленский подписал закон «об олигархах»

06.11.2021, 0:34, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах» и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!», – написал Зеленский в Twitter.

В законе указывается, что для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет более 85 млн долларов.

В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.



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