С 1 января в киевскую больницу “Феофания” будут принимать всех желающих – Ляшко

“Больница “Феофания” с 1 января откроет свои двери для всех граждан. Мы проработали все, чтобы эта больница зашла в ПМГ и законтрактовалась по приоритетным пакетам”, – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в предыдущие годы программа начинала работать с 1 апреля, “поэтому сложно было сконнектить государственный бюджет с местным бюджетом”.

Контекст:

“Феофания” подчинена Государственному управлению делами и уполномочена на оперативное, стационарное, диагностическое обслуживание государственных служащих, дипломатов и прочих лиц.

Указанная на сайте “Феофании” минимальная стоимость консультации составляет 290 грн без НДС, максимальная – 3 тыс. грн (консультирует консилиум врачей).

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