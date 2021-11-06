Начальник Генштаба ВСУ ответил, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте

“Массовое использование мы не то чтобы не рассматриваем, мы Bayraktar на данное время применяем согласно угрозам. Если есть угрозы для наших военных и необходимо эти угрозы погасить, чтобы сохранить им жизни Bayraktar будут применять. Это ситуативные точки использования”, – сказал Шаптала, отвечая на вопрос, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте.

Он также сообщил, что решение о применении беспилотника принимает командующий, который находится в зоне выполнения задания. В день, когда Bayraktar применили впервые, решение принимал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

“Они и дальше применяют эти Bayraktar, уже по своему решению”, – добавил Шаптала.

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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