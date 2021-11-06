Начальник Генштаба ВСУ ответил, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте

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06.11.2021, 0:26, Новости дня
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“Массовое использование мы не то чтобы не рассматриваем, мы Bayraktar на данное время применяем согласно угрозам. Если есть угрозы для наших военных и необходимо эти угрозы погасить, чтобы сохранить им жизни Bayraktar будут применять. Это ситуативные точки использования”, – сказал Шаптала, отвечая на вопрос, планируют ли украинские военные массово применять Bayraktar на фронте.

Он также сообщил, что решение о применении беспилотника принимает командующий, который находится в зоне выполнения задания. В день, когда Bayraktar применили впервые, решение принимал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

“Они и дальше применяют эти Bayraktar, уже по своему решению”, – добавил Шаптала. 

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить. 

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. “На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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