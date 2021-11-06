 

Пекин выразил протест США за раздувание «китайской угрозы»

06.11.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай выражает протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, сообщил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«Доклад (Пентагона) игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», – сообщил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР, передает РИА «Новости».

По его словам, «Китай в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, Пекин уже сделал США строгое представление».

Ранее Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / В Петербурге с 30 октября по 7 ноября запретили заселяться без QR-кодов или ПЦР-тестов

08.10 / Шустер: Когда предыдущая власть нас прессовала, сразу прислала налоговую. И мы, платя все налоги и зарплаты вбелую, получили штраф 13 млн

02.08 / Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото

20.05 / Мишустин оценил стабильность бюджетной системы

16.11 / ВОЗ заявила о невозможности остановить пандемию коронавируса с помощью вакцины

01.09 / Зеленский заявил, что идеи расизма и нетерпимости имеют “меньше, чем никаких” шансов в Украине

16.07 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

14.09 / Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии

12.03 / НКРЭКУ откровенно играет на стороне конкретного олигарха – нардеп Буймистер

04.08 / СТРАНА – Зеленский уверен, что Крым никогда не станет русским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика