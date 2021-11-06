Пекин выразил протест США за раздувание «китайской угрозы»

Китай выражает протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, сообщил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«Доклад (Пентагона) игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», – сообщил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР, передает РИА «Новости».

По его словам, «Китай в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, Пекин уже сделал США строгое представление».

Ранее Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.