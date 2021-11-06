Жители Новых Ватутинок рассказали, что напавшие на отца с ребенком были с ножами

Двое нападавших на мужчину с ребенком в Новой Москве были с ножами, местные жители жалуются на то, что в районе небезопасно.

Сотрудники магазина, в котором начался конфликт четверых мужчин и отца с ребенком, подтвердили РИА «Новости», что мужчины начали ругаться еще в магазине. Одна из продавщиц рассказала корреспонденту, что минимум у двоих из нападавших были с собой ножи.

Жители района сообщили агентству, что в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Напомним, в соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.