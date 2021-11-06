 

Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов

06.11.2021, 0:18, Новости дня
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Евросоюз должен частично покрыть расходы страны на строительство забора от мигрантов вдоль своей границы, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Миграционное давление снова значительно усиливается, и венгры защищают не только венгерскую границу, но и внешние границы Европы, это делает справедливым требование, чтобы ЕС оплатил хотя бы часть расходов на строительство пограничного забора», – говорится в заявлении канцелярии правительства, передает РИА «Новости».

По словам Орбана, хотя в 2015 году Венгрию жестко критиковали за ее методы борьбы с наплывами мигрантов, с тех пор многие европейские государства последовали ее примеру и построили заборы вдоль своих границ.

В начале сентября президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль польской границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.



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