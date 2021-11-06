 

Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили

06.11.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке.

«Этим людям нужно прекратить распространять ложную информацию. О состоянии здоровья Саакашвили нужно поговорить с врачами, а не с юристами», – цитирует ТАСС Брегадзе.

По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки, передает 

«Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно.

Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме. 

Ранее Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».

Накануне президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили. Сторонники осужденного экс-главы Грузии назвали отказ преступным.

Напомним, задержали политика 1 октября, на родине он является обвиняемым по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по уголовным делам за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы, а по второму делу – к шести.

Сейчас суды продолжают рассматривать дела о погроме в телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Саакашвили имеет гражданство Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Рубль снижается к доллару и прибавляет к евро

27.08 / В Молдове из-за опоздания Зеленского и президента Румынии отложили начало празднования Дня независимости

24.09 / Зеленский об ООН: Система стала все чаще давать сбой, ее атакуют баги и вирусы

28.01 / Компания Apple выводит производство iPhone 12 и iPad за пределы Китая

11.12 / Компания Suzuki в ноябре снизила продажи в РФ на 8%

10.12 / Посол ФРГ сказал, сколько нужно времени на ответ Москве по Навальному

21.01 / ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии против России о войне 2008 года, обе стороны считают его своей победой

12.10 / Рада приняла njkmrj 17% законопроектов, внесенных Кабмином Шмыгаля – КИУ

25.08 / Эксперт: КПРФ не является оппозицией действующей власти

14.07 / В ЮАР в беспорядках из-за заключения в тюрьму экс-президента погибли 45 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика