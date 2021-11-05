Копирование жестов: ученые выявили признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании

Ученым из Нидерландов удалось выяснить, что о зарождающейся влюбленности может свидетельствовать синхронизация ритмов сердечных сокращений и потоотделения ладоней. Вероятно, что взаимная симпатия порождает схожие физиологические реакции, а это, в свою очередь, способствует формированию более прочной связи. Раньше подобный эффект наблюдали при общении мам с их отпрысками.

Исследование

Ученые из университета г. Лейдена определили следующее. Если два потенциальных партнера испытывают взаимную симпатию, они начинают повторять друг за другом движения, жесты и позы, делая это неосознанно. Но исследователи выявили и прочие признаки, являющиеся показателем взаимной симпатии, которые они считают более надежными. Речь идет о потоотделении и сердцебиении, являющихся синхронными.

Для изучения процессов, происходящих на физиологическом уровне на первом свидании, если люди испытывают друг к другу симпатию, ученые организовали кабинки для свиданий.

Было приглашено 142 человека – женщины и мужчины от 18 до 38 лет. Они участвовали в четырехминутных “слепых” свиданиях. Испытуемых разделял барьер, опускавшийся на несколько секунд, что позволяло сформировать первое впечатление.

На мужчинах и женщинах были специальные очки, с помощью которых отслеживались движения глаз, а также к ним были присоединены устройства, контролирующие выделение пота на ладонях, вместе с мониторами сердечного ритма. В процессе общения участники оценивали привлекательность своего визави по шкале 0-9 баллов.

В унисон

По сообщению некоторых пар, по мере общения участники все больше привлекали друг для друга. Тогда как у других так и не получилось найти общий язык. О желании встретиться еще раз сообщили 17% пар. При этом учеными было отмечено, что у первой категории определенные показатели синхронизировались.

Пульс участников ускорялся и замедлялся в унисон, то же происходило и с увеличением и уменьшением потоотделения на ладонях. Изменение последнего происходило посредством фиксации электрического сопротивления кожи. Что касается повторения жестов, улыбок, смеха партнера, то оно наблюдалось у людей, испытывающих обоюдную симпатию. Но при этом не всегда отмечалось взаимное влечение.

Микровыражения

Исследователи сообщают, что им пока не удалось установить, как именно работает механизм, который лежит в основе синхронности. По их предположению, когда нам нравится человек, мы обращаем внимание на микровыражения, делая это бессознательно. Речь идет, например, о появлении румянца или расширившихся зрачках. Реагируя на эти особенности, организм собеседника повторяет их.

Элиска Прохазкова, руководитель коллектива ученых, отмечает: “Хотя вы не осознаете эти едва заметные изменения, ваши мозг и тело бессознательно обрабатывают эти микровыражения, что заставляет ваш пульс и кожную проводимость синхронизироваться с таковыми у партнера”.

Следует отметить, что похожую синхронизацию ученые раньше наблюдали, когда мамы играли с сыновьями и дочками. Это дает основание предполагать, что синхронность способствует налаживанию социальных связей.