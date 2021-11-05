Суд в Киеве отменил приговор налоговику времен Януковича

К пяти годам лишения свободы Оболонский райсуд Киева приговорил Головача 28 декабря 2016 года, утвердив соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым.

Тогда Головача признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса: совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору (ст. 28); присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191); создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ст. 255); служебная подделка (ст. 366). Вместо реальных пяти лет тюрьмы подсудимому дали испытательный срок один год.

Изучив материал дела, Киевский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не имел правовых оснований для утверждения соглашения о признании виновности и “существуют обоснованные сомнения в добровольности его заключения”. Также признан давлением арест имущества родственников Головача.

“Слово и дело” пишет, что судьи решили, что “признание вины со стороны Головача не было добровольным, а главный военный прокурор Анатолий Матиос (на то время) оказывал на него давление”.

В итоге апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Контекст:

Андрей Головач родился в Донецке. Работал заместителем начальника налоговой инспекции в Запорожской области, затем возглавлял управление налоговой милиции в Днепропетровской области. В 2010 году был назначен первым заместителем начальника налоговой милиции. В том же году стал первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины – начальником налоговой милиции, занимал эту должность до 2014 года. В августе 2016 года в рамках расследования дела Януковича военная прокуратура вместе с СБУ задержала Головача и провела у него обыск.

Суд согласовал арест с возможностью залога в размере 200 млн грн. Следствие установило, что через банковские счета, зарегистрированные на Головача и членов его семьи, провели в период с ноября 2013 года до дня ареста экс-налоговика 12 августа 2016-го финансовые операции на общую сумму 1 млрд 600 млн грн.

Головач пошел на сделку со следствием, дал показания против Януковича, выплатил вместе с еще одним обвиняемым, бывшим руководителем аукционного комитета Минэкономики Александром Сухомлиным, 152 млн грн в бюджет и получил условный срок. Залог он не вносил.

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