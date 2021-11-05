 

Зеленский подписал закон об олигархах, еще одна область переходит в “красную” зону. Главное за день

05.11.2021, 23:30, Новости дня
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Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”. По его словам, принятию этого закона пытались помешать.

Еще одна область переходит в “красную” зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 5 ноября решила установить “красный” уровень эпидемической опасности в Волынской области. Регион перейдет в “красную” зону 8 ноября.

Послы ЕС исключили Украину исключили из списка безопасных для путешествий стран

Послы государств – членов ЕС 5 ноября подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях туристических поездок принимают государства – члены ЕС на национальном уровне, пояснили в МИД Украины.

Януковичу сообщили о новом подозрении

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении беглому президенту Украины Виктору Януковичу. По версии следствия, в состав организованной преступной группы, кроме Януковича, входили бывшие чиновники Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины.

Ляшко определился с главой Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил 5 ноября, что в результате собеседований с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья он остановился на заместителе главы Черновицкой облгосадминистрации Наталье Гусак.

На последней стадии конкурса на должность главы НСЗУ рассматривались три кандидатуры: кроме Гусак, это и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов и его заместитель Татьяна Бойко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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