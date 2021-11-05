Муфтий осудил нападение на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Верующие с негодованием и осуждением воспринимают нападение на отца с ребенком в новой Москве, сказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

По словам Крганова, инцидент «вызывает большое негодование и осуждение у верующих». «Такая жестокость и агрессия противоречит принятым в традиционных религиях и культуре народов моральным нормам, традициям и религиозным принципам», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил важность того, чтобы все виновные в драке были установлены и понесли строгое и справедливое наказание в соответствие с законодательством России.

«Уверены, что следствие во всем разберется. При этом нельзя допускать попыток разжигания розни на этнической или религиозной почве, ведь впоследствии различные радикалы националистического толка могут использовать это для провокаций на межнациональной почве. Нужно помнить, что у преступников нет национальности и вероисповедания», – отметил муфтий.

Напомним, в соцсетях местные жители публикуют видео о задержаниях на стройке в Новых Ватутинках. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.