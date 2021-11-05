Российский боксер Петровский стал чемпионом мира
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российский боксер Марк Петровский, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, победил представителя Армении Давида Чалояна и стал чемпионом мира.
В решающем поединке Петровский раздельным решением судей (4-1) оказался сильнее Чалояна, передает РИА «Новости».
Бронзовые награды завоевали Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан) и Найджел Пол (Тринидад и Тобаго).
Петровскому 22 года. Он чемпион РФ по боксу и серебряный призер командного кубка страны.
Смотреть комментарии → Комментариев нет