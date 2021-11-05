У президента Чехии диагностировали цирроз печени

Чешский президент Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления, сообщил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента, хирург Павел Пафко.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», – цитирует РИА «Новости» Пафко.

По его словам, в желудок Земану введен питательный зонд для кормления, так называемый PEG. «Как долго он (зонд) будет там находиться, зависит, в том числе, и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи», – отметил он.

Хирург добавил, что говорить о сроках выписки президента из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где он находится на лечении, пока преждевременно, поскольку это может занять 3-4 недели.

Напомним, в четверг 77-летний Земан был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Президент находился в отделении интенсивной терапии почти месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

СМИ сообщали, что Земан заявил, что чувствует себя хорошо и надеется исполнять свои обязанности до конца срока в 2023 году.