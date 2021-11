Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте группы.

Он получил название Voyage. В альбом вошли десять новых треков, которые уже доступны на стриминговых сервисах.

ABBA анонсировала выход альбома в сентябре, тогда же она представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Помимо этих композиций, в альбом также вошли:

When You Danced With Me;

Little Things;

Just A Notion;

I Can Be That Woman;

Keep An Eye On Dan;

Bumblebee;

No Doubt About It;

Ode To Freedom.

ABBA весной 2022 года планирует представить альбом на концерте. Для этого шведы откроют собственную арену в Лондоне. При этом на сцену выйдут не сами участники, а их «молодые» голограммы, получившие название «аббатары». Виртуальных музыкантов создал режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

ABBA была основана в 1972 году. Последний альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после всего 10 лет существования. Voyage — ее девятый альбом. Сейчас музыкантам квартета от 71 до 76 лет.

