Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва
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Шведская группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте группы.
Он получил название Voyage. В альбом вошли десять новых треков, которые уже доступны на стриминговых сервисах.
ABBA анонсировала выход альбома в сентябре, тогда же она представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Помимо этих композиций, в альбом также вошли:
When You Danced With Me;
Little Things;
Just A Notion;
I Can Be That Woman;
Keep An Eye On Dan;
Bumblebee;
No Doubt About It;
Ode To Freedom.
ABBA весной 2022 года планирует представить альбом на концерте. Для этого шведы откроют собственную арену в Лондоне. При этом на сцену выйдут не сами участники, а их «молодые» голограммы, получившие название «аббатары». Виртуальных музыкантов создал режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.
ABBA была основана в 1972 году. Последний альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась после всего 10 лет существования. Voyage — ее девятый альбом. Сейчас музыкантам квартета от 71 до 76 лет.
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Источник: Новая газета
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