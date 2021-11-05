Капсульный гардероб на холод: что в нем должно быть, чтобы одеваться стильно даже в морозную погоду

Стиль и холод – вполне сочетаемые понятия. Вы можете выглядеть презентабельно даже в лютый мороз (при этом без ущерба для здоровья). В этой статье мы расскажем, какие предметы гардероба понадобятся вам в период сильного похолодания. С ними можно составить безупречные зимние образы.

Вязаная жилетка

Зимой вы можете по-разному стилизовать вязаную жилетку. Во-первых, ее можно носить в качестве топа. Заправляйте ее в брюки, чтобы подчеркнуть талию.

Во-вторых, вязаная жилетка отлично смотрится поверх классических рубашек, блуз с рукавами-буфами и тонких водолазок. Многослойность всегда смотрится интересно и идеально подходит для холодной погоды.

Трикотажное платье

Трикотаж – настоящая находка для холодной зимы. Если вы любите носить платья, выбирайте модели именно из этого материала. Он согреет в холод и подчеркнет женственные изгибы.

Хороши платья в рубчик. Визуально они делают вас стройнее. Этой зимой актуальны модели, которые не слишком облегают фигуру и сидят свободно.

Наиболее универсальны трикотажные платья спокойных базовых расцветок: хаки, серые, черные, кремовые, белые, бежевые, коричневые. С ними вы сможете составить максимальное количество образов.

Стеганое пальто

Пальто из стеганого материала уже не первый сезон находится в списке трендов. Оно создает необходимый объем и надежно защищает от мороза, не при этом не делает силуэт бесформенным.

Универсальны модели в нейтральной гамме. Если вы устали от черной, белой или серой верхней одежды, поселите в своем гардеробе стеганое пальто в оттенке хаки – оно сочетается буквально со всем.

Женственно смотрится и бежевое стеганое пальто. Комбинируйте его с одеждой светлых тонов.

“Рабочий” комбинезон

Этой зимой актуальны комбинезоны, напоминающие рабочую униформу.

Они пошиты из плотного материала, который надежно защитит от холодов. По желанию вы можете надеть под низ теплую водолазку.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Обратите внимание на модели с накладными карманами. Наиболее актуальны комбинезоны свободного кроя. Носите их с элегантными ботильонами.

Брюки из кожи

Если вы хотите защититься от мокрого снега и внезапного зимнего ливня, надевайте кожаные брюки. Они не пропускают влагу и подходят для самой ненастной погоды. Также качественные кожаные брюки сохраняют тепло и не дадут вам замерзнуть даже в лютый мороз.

Вы можете подобрать свои идеальные брюки, ориентируясь на свой тип фигуры. Обратите внимание и на трендовые кожаные кюлоты, а также на расклешенные модели в стиле ретро.

Нравятся яркие цвета? Выбирайте кожаные брюки небазовых расцветок. Хорошо смотрятся модели в оранжевом, синем, красном или фиолетовом цвете. Сочетать столь яркие брюки лучше с верхом в нейтральной расцветке.

Фланелевая рубашка

Рубашка из фланели подходит для холодного сезона. Она приятна к телу, не колется и отменно сохраняет тепло.

Поселите в своем гардеробе клетчатую рубашку – она в моде этой зимой. Сочетать ее можно как с простыми джинсами, так и с джоггерами. Смелые модницы могут носить удлиненную фланелевую рубашку вместо платья в комбинации с плотными колготками и сапогами на тракторной подошве.