Низкие зарплаты и пенсии – наиболее актуальные для украинцев проблемы – опрос

Войну на Донбассе и коррупцию главными проблемами Украины считают по 32% респондентов.

Следом идут высокие коммунальные тарифы и пандемия коронавируса – по 33%. Как отмечают социологи, в сентябре существенной проблемой COVID-19 был для 19% опрошенных.

Помимо этого, актуальными проблемами украинцы считают рост цен на основные виды товаров (26%), безработицу, низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг (по 20%), непрофессионализм действующей власти (18%) и состояние дорог (9%).

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13 499 грн, в июне – 14 313 грн, в июле – 14 345 грн, в августе – 13 997 грн.

По данным Госстата на 6 октября, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8,33 млн получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.

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