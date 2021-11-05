 

Ляшко определился, кто должен стать главой Нацслужбы здоровья Украины

05.11.2021, 22:36, Новости дня
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“Сегодня прошло собеседование на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Шестое, наверное, по счету. Третье мое. Я выбрал кандидатуру, которую буду просить Кабинет Министров утвердить, одобрить и назначить на должность главы. Это Наталья Гусак”, – сказал министр.

Ляшко объяснил, что “на этой должности должен быть не визионер, а человек с менеджерским опытом”, а Гусак имеет и управленческий опыт, и опыт работы с медициной в регионе, отмечает “Радіо Свобода”.

На последней стадии конкурса на должность главы НСЗУ рассматривались три кандидатуры: кроме Гусак, это и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов и его заместитель Татьяна Бойко.

Фаворитом Ляшко называли Гусак еще на стадии, когда претендентов было шесть.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая 2021 года. Ляшко говорил, что НСЗУ “возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу”.

2 июля Ляшко заявлял, что и основателю Украинской медицинской ассоциации Вадиму Аристову, и начальнику управления коммуникаций НСЗУ Татьяне Бойко возглавлять НСЗУ рано. 4 августа Кабмин объявил повторный конкурс.

5 июля Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Дмитрия Самофалова. Его временным главой НСЗУ до завершения конкурса на заседании 14 июля назначил Кабмин.

11 сентября Ляшко говорил, что не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ.

29 сентября Кабмин Украины объявил повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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