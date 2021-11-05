 

Российские войска пошли вглубь своей территории – начальник Генштаба ВСУ

05.11.2021, 22:36, Новости дня
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“В России так же, как и у нас, проходили учения – “Запад 2021″. Перемещение техники во время учений или после завершения учений не может произойти в течение одного-двух дней. Были сосредоточены войска для учений, идет их возвращение в пункты постоянной дислокации. То, что сказали [CМИ], что они пошли ближе к границе, – это наоборот, они пошли вглубь своей территории”, – сказал Шаптала. 

Он отметил, что на территории РФ вблизи границы с Украиной расположено несколько военных полигонов и там тоже перемещается техника. 

“То есть говорить, что идет наращивание усилий у наших границ, – такого нет”, – подчеркнул Шаптала. 

Генерал-лейтенант, комментируя публикации американских СМИ, добавил, что ВСУ берут информацию из разных источников, анализируют ее и потом планируют дальнейшие действия. 

“Когда мы получили эту информацию СМИ, мы запросили средства разведки. Это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены нам данные по этой ситуации, мы снова оценили ее – и никакого наращивания усилий на государственной границе Украины не было и нет. На нынешнее время ситуация вокруг нашего государства контролируема, никакого наращивания усилий РФ нет”, – добавил он.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был “символическим” и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения “Запад 2021”. На них отрабатывали сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”. В учениях принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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