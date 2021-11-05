“До чего хороша!” Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье

“Прожить свою жизнь достойно – это самое настоящее искусство. Мы можем все вдохновляться книгами, фильмами и картинами, жизнью других в конце концов… Но только от нас зависит, будет ли наша жизнь шедевром или подделкой”, – подписала снимок 45-летняя Бадоева.

Ее пост лайкнула почти 20 тыс. раз.

“Вы и платье – огонь”, – прокомментировала gaboevairina.

“Ой, какое платье, чудо! А Жанна просто богиня, до чего хороша!” – считает julia_bella_donna.

“Какая вы красивая женщина, Жанна. Под этим фото уже можно было ничего не писать. Оно красноречивее всех слов”, – написала yuliya_bll.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

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