“До чего хороша!” Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
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“Прожить свою жизнь достойно – это самое настоящее искусство. Мы можем все вдохновляться книгами, фильмами и картинами, жизнью других в конце концов… Но только от нас зависит, будет ли наша жизнь шедевром или подделкой”, – подписала снимок 45-летняя Бадоева.
Ее пост лайкнула почти 20 тыс. раз.
“Вы и платье – огонь”, – прокомментировала gaboevairina.
“Ой, какое платье, чудо! А Жанна просто богиня, до чего хороша!” – считает julia_bella_donna.
“Какая вы красивая женщина, Жанна. Под этим фото уже можно было ничего не писать. Оно красноречивее всех слов”, – написала yuliya_bll.
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Контекст:
Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.
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