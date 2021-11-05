 

Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

05.11.2021, 22:28, Новости дня
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Большинство украинцев (70%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром «Украинский институт будущего».

«Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% – которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%», – приводит результаты опроса РИА «Новости».

По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% – коррупцию, а 31% – высокие тарифы на коммунальные услуги.

При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.

Ранее опрос показал, что финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского.



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