 

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении в новой Москве

05.11.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство».

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК РФ по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство», – сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / США заявили, что нанесли удар по ИГИЛ в Афганистане

25.04 / США пообещали Индии поддержку в связи с пандемией

21.10 / Le Monde – Москва провела переговоры с талибами, но не торопится их признавать

10.05 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра – штаб ООС

05.08 / Подозреваемый в хранении оружия ранил полицейского во время обыска в Подмосковье

16.05 / Мурашко призвал россиян вакцинироваться

28.09 / Министр обороны Японии ограничил контакты из-за выявленной инфекции

29.10 / Тема вмешательства России в выборы неинтересна американцам

11.08 / Новым главой полиции Киева стал Выговский

11.12 / Зюганов анонсировал выпуск сборника анекдотов «Коронавирус» к Новому году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика