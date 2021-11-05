На Украине исключили наращивания сил РФ возле украинских границ

Наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных РФ связаны с окончанием учений, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

«Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – сказал Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Он напомнил, что в РФ приходили учения «Запад-2021», и сейчас войска возвращаются в места дислокации. По его словам, войска уходят вглубь страны.

Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.