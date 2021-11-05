 

Актуальные пальто для зимней моды: выбираем яркие тона

05.11.2021, 21:56, Разное
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Какая верхняя одежда будет в тренде этой зимой? Актуальны модели из кожи, овчины и стеганых материалов. Также среди основных трендов стоит выделить пэчворк и яркие расцветки. В этой статье мы расскажем, на какие пальто стоит обратить внимание этой зимой.

Насыщенные расцветки

Этой зимой стоит присмотреться к верхней одежде сочных цветов. Стильно смотрятся вещи в яркой розовой, зеленой, голубой, фиолетовой и оранжевой гамме.

Образ с ярко-голубым пальто можно дополнить такими же броскими аксессуарами – например, зеленой сумкой (главное фото). А желтая шубка прекрасно сочетается с голубой водолазкой.

Объемный пуховик

В зимний сезон-2021/22 объемные пуховики по-прежнему остаются в тренде. Актуальны стеганые модели, с которыми получаются идеальные многослойные образы.

Хороши и пуховики с накладными карманами.

В тренде как пуховики с поясом, так и свободные модели, с которыми получаются расслабленные образы в кэжуальном стиле.

В стиле пэчворк

Если вам нравятся яркие зимние образы, обратите внимание на пальто в стиле пэчворк. На нем сочетаются лоскуты ткани разных оттенков и узоров.

Такая верхняя одежда сама по себе является изюминкой образа. Комбинировать ее лучше с простыми вещами в спокойных цветах и без принтов.

На запах

Пальто на запах добавит в образ оттенок небрежности. Модель длины макси наиболее универсальна.

Такое пальто можно носить как с простыми брюками, так и с яркими мини-юбками.

Из кожи

Кожаная верхняя одежда хорошо сочетается с вещами из других материалов: шероховатым твидом, мягким трикотажем, гладким шелком.

Хороши образы в одной цветовой гамме – например, в желто-карамельном тоне.

Овчина

Представительно смотрится верхняя одежда из овчины.

Выбирайте спокойные расцветки, чтобы составить максимальное количество образов. Интересно смотрится черно-белое пальто. Его можно носить как с рваными джинсами, как и с классическими брюками.



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