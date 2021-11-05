Оттенки, которые сделают гардероб богаче. Идеально для зимней моды

Зачастую зимний гардероб ассоциируется с черным цветом. Действительно, черные вещи не такие маркие и безупречно комбинируются между собой. Однако порой хочется привнести в свои образы немного разнообразия, но при этом не облачаться с ног до головы в яркие наряды. Если вам нравится минимализм, но вы устали от тотального черного, обратите внимание на несколько универсальных цветов, которые идеально подходят для зимнего сезона.

Серый

Серый совершенно зря считают скучным цветом. При грамотной стилизации вы превратитесь из серой мышки в серого кардинала моды.

Стильно смотрятся монохромные луки, как на главном фото. Сочетайте трикотажное платье и пальто одного оттенка, чтобы создать максимально эффектный образ.

Серый отлично сочетается со светлыми тонами. Так, вы можете замиксовать укороченный кардиган на пуговицах (он как раз в моде) с плотными белыми джинсами и получить идеальный зимний аутфит.

Коричневый

Выбирайте свой идеальный оттенок коричневого: от ржавчины до светлой карамели.

Стильно и лаконично смотрятся костюмы в коричневой гамме. Это аутфит на каждый день. По желанию вы можете дополнить лук яркими аксессуарами или выдержать его в спокойной гамме.

Кремовый

Нежный кремовый подходит для каждодневной носки.

Стильно смотрятся образы в светлой гамме. Дополните лук с кремовым свитером и плиссированной юбкой черными ботинками на толстой подошве и небольшой черной сумкой.

Эффектно выглядят и платья в кремовой гамме. Зимой они вполне подходят для повседневной носки. Особенно это касается моделей из трикотажа. Для праздничных выходов выбирайте платья с интересной драпировкой и разрезами.

Бежевый

Бежевая гамма подходит как для теплого, так и для холодного сезона. Бежевые вещи освежают образ и придают вашему аутфиту немного тепла.

Стильно смотрятся бежевые трикотажные платья. Зимой их можно сочетать с удлиненными пальто из кашемира или шерсти. Интересной деталью образа станут ботильоны с принтом под змею.