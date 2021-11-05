 

Цимбалюк: Путин должен на себя пенять. Он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет

05.11.2021, 21:40, Новости дня
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“Путин должен на себя пенять. Потому что именно он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет. И когда президент РФ говорит, что ситуация с Украиной в тупике, то, по сути, признает, что у него осталось всего две опции. Первая: оставить все как есть. Но пройдет еще немного времени, и ниша украинских пророссийских политиков окончательно маргинализируется и сведется к людям, поздравляющим Путина с днем рождения. А государство Украина будет тем временем развиваться. И все у него будет хорошо. И ему придется смириться с этим”, – отметил журналист.

По его мнению, новое нападение на Украину будет иметь серьезные последствия для РФ.

“Вторая опция – наступать. Со всеми вытекающими последствиями. Для них, прежде всего. То есть они собираются бомбить (как по телевизору предлагают) Харьков, мол, там ракеты НАТО. Хотя их там нет. И они это знают. Но вполне возможно, что в скором будущем это действительно будут украинские ракеты, которые, в конце концов, станут натовскими. Именно это они сейчас и говорят в телеэфире”, – подчеркнул Цимбалюк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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