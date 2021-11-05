В Румынии призвали Украину не признавать “молдавский язык”. В Офисе президента Украины об этом не говорят

“Госсекретарь Румынии […] поддержал необходимость всесторонних и прозрачных консультаций с представителями румынской национальности в Украине в отношении решений, которые могут повлиять на уровень их прав, примером чего является проект нового украинского закона о национальных меньшинствах. Госсекретарь Дан Некулееску повторил в этом контексте уже обращенную к украинской стороне просьбу об официальном признании отсутствия так называемого “молдавского языка”, – говорится в сообщении.

Офис президента Украины, рассказывая о переговорах Жовквы в Румынии, об обсуждении темы языкового закона Украины или “молдавского языка” – не упоминает.

Контекст:

“Европейская правда” отмечает, что Украина руководствуется конституцией Молдовы, которая определяет “молдавский язык” как национальный язык страны.

В то же время в принятой в 1991 году декларации о независимости Молдовы от Советского Союза сказано, что государственным языком в Молдове является румынский.

В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы решил, что текст декларации имеет преимущество над положениями конституции.

—