Цена на газ в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы выросла на 0,3% к расчетной цене четверга, до 882,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов приближалась к 900 долларам (почти 775 евро), в течение дня снижалась до минимальных 862,5 доллара (примерно 750 евро), а к окончанию торговой сессии чуть выросла – до 882,7 доллара, что на 0,3% выше расчетной цены четверга с учетом курсовой разницы, передает РИА «Новости».

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.