Все задержанные по делу о конфликте в новой Москве оказались гражданами России

Все задержанные по делу о конфликте в новой Москве – граждане России, местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается, сообщили в МВД России.

«Трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение еще одного устанавливается», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.