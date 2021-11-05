В Пентагоне заявили о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины

Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, сообщил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны РФ очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил.

В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» РФ на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.