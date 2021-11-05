Мнение: Распроданное Сталиным достояние, нравственный эгоизм и внутриштатовский сепаратизм

1. Как известно, американцы охотно скупали предметы искусства из советских музеев — картины великих художников и тому подобные ценности. Сталину нужна была валюта, так что он распродавал захваченные музейные фонды по очень низким ценам. Такая практика продолжалась вплоть до наступления кризиса на рынке антиквариата, после которого цены упали так, что продажа картин стала совсем уж бессмысленной. Так вот. Оказывается, сейчас американцы даже не считают нужным помнить о своей некрасивой роли скупщиков краденого:

https://lenta.ru/articles/2021/10/26/hermitage/

— в 1932 году выяснилось, что Меллон не заплатил налоги на астрономические суммы. Как обычно бывает в подобных случаях в Америке, разразился большой скандал, его немедленно сняли с должности министра. Чтобы не попасть в тюрьму, Меллону пришлось всю свою коллекцию отдать в дар американскому народу. Он основал в Вашингтоне Национальную галерею искусства, значительная часть экспонатов которой состоит из шедевров, проданных Меллону из собрания Эрмитажа.

— В Национальной галерее искусства в Вашингтоне указано, что многие ее экспонаты раньше хранились в русском Эрмитаже?

— Нет, и подобная порочная практика, к сожалению, существует и в других зарубежных музеях, в которых оказались наши художественные ценности, проданные на рубеже 1920-1930 годов. Конечно, это некорректно. Впрочем, надо заметить, что далеко не во всех российских музеях, как и в музеях всего постсоветского пространства, есть указания о том, кому принадлежали их экспонаты до 1917 года.

По ссылке представлены некоторые известнейшие картины старинных мастеров, которых лишилась Россия в ходе сталинской распродажи. В том числе это полотна Рафаэля (2 штуки), Боттичелли (1 штука), Тициана (3 штуки), ван Эйка (3 штуки), Рубенса (2 штуки) и Рембрандта (5 штук):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Продажа_картин_из_коллекции_Эрмитажа

2. Российские дипломаты указывают американскому государству на его нравственный эгоизм:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/egoizm/

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США пересмотреть концепцию «нравственного эгоизма», поскольку она перестала работать. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«В чем суть этой концепции? В свое время на это дал ответ Генри Киссинджер, который сформулировал следующим образом: “то, что хорошо для Америки, хорошо для всего мира”», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что этот принцип не учитывает культурные и исторические особенности стран, а также игнорирует их приоритеты. По его словам, Соединенные Штаты навязывают свои подходы на экономических и международных рынках, при этом постоянно грозят России санкциями.

3. Сепаратизм в США проклёвывается в самых неожиданных местах. Так, три республиканских графства пытаются сейчас выйти из демократического штата Мэриленд, чтобы примкнуть к штату Западная Вирджиния:

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/10/21/maryland-secede-west-virginia/

Причина стандартная — интересы графств не принимаются во внимание на уровне штата. Конфликт между условными республиканцами и демократами разгорается с каждым годом всё сильнее и сильнее, он становится принципиальным. Старая примиряющая формула «мы все американцы» больше не работает. За последние 5 лет ненависть разжигали так усердно, что многие американцы уже хотят видеть своих политических оппонентов если не в гробу, то хотя бы в другой стране.