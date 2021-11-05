С подиума в реальную жизнь. Как одеваются поклонники минимализма

Мода – это не только причудливый дизайн и обилие декора. Дизайнеры из сезона в сезон предлагают базовые модели рубашек, брюк, свитеров и прочих вещей, которые идеально подойдут для минималистичного гардероба. В этой статье мы расскажем, на какие трендовые вещи стоит обратить внимание поклонниками минимализма.

Топ с изюминкой

Минималистичный топ может смотреться интересно за счет своего дизайна. Выбирайте модели с асимметрией, тонкими перекрещивающимися бретелями и прочими изюминками кроя.

Костюм оверсайз

Минималисты обожают брючные костюмы свободного кроя. Выбирайте модель нейтральной расцветки, например, в приглушенно-синем оттенке.

Золотые сережки

Украшения из натурального золота или позолоченная бижутерия – настоящая находка. Образ с простой одеждой засияет новыми красками, если вы наденете крупные золотые серьги.

Белая рубашка

Обязательная составляющая любого минималистичного гардероба – белая рубашка из льна, хлопка или шелка. Рубашки из плотного материала можно носить в качестве верхней одежды поверх топов.

Прямые джинсы

Выбирайте джинсовые брюки прямого кроя без вышивки и стразов. Если вам нравится небрежный стиль, на дениме допускается умеренное количество потертостей и дырок.

Брюки хорошего кроя

Хорошим можно назвать тот крой, который подходит именно под вашу фигуру. “Поселите” в своем гардеробе идеальные брюки. С защипами, узкие, широкие, с высокой или средней посадкой – выбор за вами.

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Белое платье оверсайз

Белое платье свободного кроя – это чистый холст. Вы можете стилизовать его в зависимости от ситуации и носить как с лодочками, так и с кроссовками.

Полосатый джемпер

Выбирайте модель в нейтральной цветовой гамме. В этом сезоне в моде горизонтальная полоска.

Легинсы с разрезами

Легинсы минималистичного дизайна без декора комбинируются как со свитером оверсайз, так и с пиджаком классического кроя. Интересной деталью образа станут разрезы на легинсах, пикантно открывающие щиколотку.

Комбинезон

Предпочтительны модели свободного кроя. Поклонникам минимализма стоит присмотреться к комбинезонам из плотного денима.