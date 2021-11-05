 

4 продукта, которые можно есть перед сном, не опасаясь на фигуру

05.11.2021, 20:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Считается, что люди с лишним весом набирают его по причине обильной еды на ночь. Однако полный отказ от пищи в вечернее время не даст организму расслабиться и нормально отдохнуть.

Как результат – отсутствие сил и настроения на следующий день. Но есть продукты, которые можно потребить на ночь и не потолстеть.

1. Мисо-суп

Японский супчик базируется на пасте соевых бобов – это главный ингредиент блюда. Жидкое лакомство содержит в составе в основном белки. Этот микроэлемент достаточно медленно усваивается, а значит чувство голода вы не будете испытывать довольно долго. При этом порция японского супа содержит всего полсотни калорий.

2. Яйца

Сваренное вкрутую яйцо можно съесть перед сном, не опасаясь, что утром на весах будет прибавка. В одной порции содержится примерно сотня калорий. К слову, его можно сварить вкрутую, нарезать на ломтики, дополнить свежим огурцом, заправить нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Также подойдет яйцо всмятку.

3. Молочные продукты

Для утоления голода подойдут любые кисломолочные продукты. Главная задача – купить, например, творог с минимальным содержанием жира. Чтобы блюдо было вкуснее и сытнее, его можно дополнить любой зеленью и овощами.

4. Овощи и фрукты

Это настоящее спасение для тех, кто испытывает чувство голода перед сном. Подойдет яблоко, огурчики, редис, зелень и многое другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / Мнение: Саудиты на пути восстановления отношений с Асадом

23.09 / После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4

23.03 / Мнение: Змея кусает собственный хвост

28.06 / С оккупантами не сотрудничать: Минобороны Латвии издало буклет на случай войны

09.07 / “Лучше показывать правду”: Веселовский оценил отсутствие лишнего пафоса в фильме “Турист”

06.07 / Мнение: Брестская крепость Новороссии

20.12 / Завтра — Галямину, послезавтра — вас

13.08 / Новый проект Галяминой связан с западными НКО

24.10 / Медведев может возглавить Росалкогольрегулирование

23.08 / Саша Артёмова показала стройную фигуру в купальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика