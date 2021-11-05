 

Воскресный Малкочаглу – Личное мнение

05.11.2021, 20:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Десятилетняя дочь турецкоподданного и украинской певицы Каролины Куёк, известной как Ани Лорак, выругалась матом на аттракционе, куда её притащил отец.

«Конечно «Простите» за то что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!», — объяснился с наглой подписотой воскресный папа.


Фото: Соцсети

И действительно, вы чего со своей нежной психикой лезете к чужим детям? Мама родила, папа воспитывает. Всё пучком!

Можно ли в 10 лет ругаться матом? Это решают родители, ведь ребёнок повторяет лишь то, что слышит.

Как ведут себя родители, как общаются между собой и с окружающими, так и ребёнок зеркально воспроизводит тот же формат.

Страшно на повороте? Выругалась. Красивый закат? Можно выразить восхищение и этим.

Нужно помнить, что родители девочки в разводе. У мамы — своя модель воспитания, в папы — другая.

Турецкий Малкочаглу пытается быть хорошеньким — пришёл, взял дочку, повёл на аттракционы и всё разрешает. Зачем ему ругаться на дочь, если он — папа-праздник?

Папочка девочки тут же и оправдался:

«В тот момент как современный мир настолько пропагандирует нецензурную культуру в медиа и в каждой второй песне ! А наши дети на это смотрят и впитывают!»

То есть, не родители виноваты, а как всегда Моргенштерн! Дети впитывают мат из песен, пока папа трётся по ночным клубом, а мама — на гастролях в блестящем платье!

«Если вам что-то не нравится прошу на … с моей страницы ! И занимайтесь воспитанием своих детей»

А вот тут Малкочаглу совершенно прав: вы чего пасётесь у него на странице? Вы понимаете, что именно ваше внимание позволяет ему так жить?

А что бы вы сделали на месте Каролины Куёк — запретили бы общаться с папочкой? Во сколько лет вы сами-то материться начали?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Скандалы: «Бардак, коррупция и «свои» клиники»

04.07 / В Москве откроют платные пешеходные дорожки

20.04 / Учёные доказали, что коронавирусом можно переболеть неоднократно

13.08 / Идет охота на людей

09.09 / Мнение: Китайский интерес в Таджикистане

28.07 / Мнение: Сухой Суперджет. Анатомия региональника

09.08 / Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне

06.08 / Оксана Самойлова и Джиган после примирения отправились в долгожданный отпуск

28.11 / Брейвик подал иск против тюрьмы из-за того, что ему пришлось ждать PlayStation 5 целую неделю

15.03 / «Светятся ногти»: переболевшие COVID-19 столкнулись с необычным явлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика