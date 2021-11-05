Воскресный Малкочаглу – Личное мнение

Десятилетняя дочь турецкоподданного и украинской певицы Каролины Куёк, известной как Ани Лорак, выругалась матом на аттракционе, куда её притащил отец.

«Конечно «Простите» за то что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций!», — объяснился с наглой подписотой воскресный папа.



Фото: Соцсети

И действительно, вы чего со своей нежной психикой лезете к чужим детям? Мама родила, папа воспитывает. Всё пучком!

Можно ли в 10 лет ругаться матом? Это решают родители, ведь ребёнок повторяет лишь то, что слышит.

Как ведут себя родители, как общаются между собой и с окружающими, так и ребёнок зеркально воспроизводит тот же формат.

Страшно на повороте? Выругалась. Красивый закат? Можно выразить восхищение и этим.

Нужно помнить, что родители девочки в разводе. У мамы — своя модель воспитания, в папы — другая.

Турецкий Малкочаглу пытается быть хорошеньким — пришёл, взял дочку, повёл на аттракционы и всё разрешает. Зачем ему ругаться на дочь, если он — папа-праздник?

Папочка девочки тут же и оправдался:

«В тот момент как современный мир настолько пропагандирует нецензурную культуру в медиа и в каждой второй песне ! А наши дети на это смотрят и впитывают!»

То есть, не родители виноваты, а как всегда Моргенштерн! Дети впитывают мат из песен, пока папа трётся по ночным клубом, а мама — на гастролях в блестящем платье!

«Если вам что-то не нравится прошу на … с моей страницы ! И занимайтесь воспитанием своих детей»

А вот тут Малкочаглу совершенно прав: вы чего пасётесь у него на странице? Вы понимаете, что именно ваше внимание позволяет ему так жить?

А что бы вы сделали на месте Каролины Куёк — запретили бы общаться с папочкой? Во сколько лет вы сами-то материться начали?

—