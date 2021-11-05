Ляшко: Если будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, локдауна по всей Украине не будет никогда

“Если мы будем вакцинироваться так же интенсивно, как сейчас, или еще немного интенсивнее, то на 100% вся страна никогда не будет в локдауне. А если догоним 70–75%, будем понемногу снимать карантинные ограничения”, – заявил он.

Министр сообщил, что на сегодня самый высокий показатель вакцинации в Киеве – там минимум одной дозой вакцинированы 55% населения, также отметку в 40% пересекли Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн. За последние сутки в Украине сделали 270,3 тыс. прививок.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), скончалось более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в “красную” зону перейдет Волынская область.

Введение “красных” зон в регионах вызывает “прививочный бум”, заявляли в Киевской школе экономики 19 октября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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