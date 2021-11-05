Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лаборатории в Киеве, которая продавала поддельные справки от отсутствии COVID-19

По данным следствия, работники лаборатории в течение декабря 2020 – марта 2021 года по заказам граждан продавали гражданам поддельные справки без проведения исследований. Стоимость справок была от 900 грн до 1800 грн.

“В ходе досудебного расследования задокументировано составление и сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении шести лицам, среди которых четверо работников указанной лаборатории по ч. 3 ст. 28 ч 3. ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5039041032773885

Контекст:

По состоянию на утро 5 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции (26 488 – за последние сутки), умерло более 70,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—