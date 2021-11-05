 

Суд обязал Киву опровергнуть заявления о “миллиарде” и “американском гражданстве” Яценюка

05.11.2021, 20:46, Новости дня
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Об этом пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо сообщила в Facebook. 

“Депутат от ОПЗЖ Кива распространял ложь об Арсении Яценюке. Это признал Дарницкий районный суд города Киева. На одном из политических ток-шоу в ноябре прошлого года Кива озвучил фейки об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом первом миллиарде. Суд обязал Киву в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию”, – написала она. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4630381060356598&id=100001542495756

Яценюк сегодня отметил в Facebook, что “неадекват Кива получил адекватное судебное решение, которым признано, что он – лжец”. Заявления нардепа о своем гражданстве и “украденных миллиардах” экс-премьер назвал чушью. 

По словам Лаппо, это не первое такое судебное решение. Ранее суд обязывал опровергать распространенные о Яценюке блогеров Михаила Шнайдера, Ирину Угрюмову, Олега Торгало. 

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2238394262981363

Контекст:

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”. Кива тогда “в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом “миллиарде”, сообщала Лаппо. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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